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İran Petrol Bakanı Hark Adası'nda

İran Petrol Bakanı Hark Adası\'nda

Israil tehditleri sonrası Petrol Bakanı Paknejad, Hark Adası'ndaki petrol tesislerini ziyaret etti.

06.10.2024 12:16
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İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İsrail'in "petrol tesislerine saldıracağı" tehditlerinin ardından ülkenin en büyük petrol terminali sayılan Hark Adası'ndaki tesisleri ziyaret ediyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanı Paknejad, Buşehr eyaletine yaptığı ziyaret sırasında petrol tesislerini ziyaret etmek için Hark Adası'na gitti.

Adadaki petrol tesislerinin üst düzey yöneticileri tarafından karşılanan İranlı Bakanın, ülkenin en büyük petrol terminaline ev sahipliği yapan adadaki tesisleri ziyaret edeceği belirtildi.

Petrol Bakanı Paknejad, dün de Aseluye kentindeki doğal gaz tesislerini ziyaret etmişti.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırılarından sonra İsrail'in enerji, petrol ve nükleer tesislere saldırı tehdidinde bulunması üzerine gözler İran'ın stratejik öneme sahip tesislerine çevrildi.

İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırı yapmayı planladığına dair gelen tehditler üzerine İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, önceki gün yaptığı açıklamada, herhangi bir saldırıya İsrail'in tüm enerji tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden da önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a ne şekilde tepki vereceği hususunda halen net karar vermediğini belirterek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." ifadelerini kullanmıştı

Ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinin yaklaşık 50 kilometre açıklarında yer alan Hark Adası, devlete ait İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) tarafından kurulan devasa petrol depolama tanklarına ev sahipliği yapıyor. Ada ayrıca İran'ın en büyük petrol ihracat terminaline de sahip. Burada, tankerlere yüklenen ham petrol, dünya pazarlarına sevk ediliyor. Petrol ihracatının büyük kısmı bu adadan yapılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Savunma, İsrail, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

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