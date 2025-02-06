İran Petrol İhracatında Rekor

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TAHRAN, 6 Şubat (Xinhua) -- İran'ın 21 Aralık 2024 ile 19 Ocak 2025 tarihleri arasındaki petrol ihracatı son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İran resmi haber ajansı "İRNA'nın Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın kabine toplantısındaki açıklamasına dayandırdığı çarşamba günkü habere göre, Bakan ihracatın hacmi ve değeri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Paknejad, bakanlığın Batı'nın İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımlarına karşı aldığı tedbirleri değerlendirirken "Her koşulda çözüm üretmeye ve arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmaya hazırız. Yaptırımlar devam ederse, stratejilerimiz koşullara göre sürdürülecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü İran'a yönelik 'maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalamasına tepki gösteren Paknejad, "Maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu İran halkı üzerinde yeniden denemek isterlerse, yine başarısız olacaklardır" ifadelerini kullandı.