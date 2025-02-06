İran Petrol İhracatında Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Petrol İhracatında Rekor

İran, 2024-2025 dönemi petrol ihracatında son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

06.02.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 6 Şubat (Xinhua) -- İran'ın 21 Aralık 2024 ile 19 Ocak 2025 tarihleri arasındaki petrol ihracatı son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İran resmi haber ajansı "İRNA'nın Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın kabine toplantısındaki açıklamasına dayandırdığı çarşamba günkü habere göre, Bakan ihracatın hacmi ve değeri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Paknejad, bakanlığın Batı'nın İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımlarına karşı aldığı tedbirleri değerlendirirken "Her koşulda çözüm üretmeye ve arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmaya hazırız. Yaptırımlar devam ederse, stratejilerimiz koşullara göre sürdürülecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü İran'a yönelik 'maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalamasına tepki gösteren Paknejad, "Maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu İran halkı üzerinde yeniden denemek isterlerse, yine başarısız olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Petrol İhracatında Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:27:00. #1.11#
SON DAKİKA: İran Petrol İhracatında Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.