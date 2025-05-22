İran, PKK'nın Silahsızlanma Kararını Destekledi - Son Dakika
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İran, PKK'nın Silahsızlanma Kararını Destekledi

22.05.2025 15:43
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BM'de İran, PKK'nın silahsızlanma kararını memnuniyetle karşıladı, diğer gruplar için de benzeri beklentilerde bulundu.

(ANKARA) - İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Amir Saeid Iravani, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın silahsızlanma kararı aldığını duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Iravani, bu adımı "şiddetin reddi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi yönünde önemli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

İranlı büyükelçi, "PKK'nın açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun kalıcı barışa katkı sağlayacak önemli bir adım olduğuna inanıyoruz" dedi. PKK ile bağlantılı diğer silahlı yapıları da işaret eden Iravani, "PJAK da dahil olmak üzere ilişkili diğer silahlı ve terörist grupların da aynı yolu izlemesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Suriye'deki yabancı terörist savaşçıların başka çatışma bölgelerine taşındığına dair artan raporlara da dikkat çeken İranlı diplomat, BM Güvenlik Konseyi'ni bu tehdide karşı etkili önlemler almaya çağırdı.

Fransa: "PKK'nın silahsızlanma kararı değerlendirilmeli"

BM Güvenlik Konseyinin dünkü oturumunda Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jay Dharmadhikari de PKK'nın silah bırakma çağrısı ve fesih yönündeki açıklamasının, Suriye'nin birlik ve toprak bütünlüğünü koruma yolunda "kaçırılmaması gereken bir fırsat" olduğunu söyledi.

Fransız diplomat, Suriye'deki Kürtlere yönelik siyasi ve toplumsal katılım taahhütlerinin "görünür adımlarla hayata geçirilmesi gerektiğini" belirtti ve Şam'daki geçici hükümetin bundan sorumlu olduğunu ifade etti.

Fransa, Paris'te 7 Mayıs'ta Suriye geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı ağırlamış ve geçiş sürecine siyasi destek mesajı vermişti. Dharmadhikari, konuşmasında Fransa'nın bu süreci desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

BM Temsilcisi Pedersen: "Şam ile SDGarasındaki 10 Mart anlaşması tarihi bir fırsat"

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin 10 Mart'ta varılan anlaşmanın, Suriye'dek, Kürt meselesine dair çözüm yolunda "tarihi bir fırsat" sunduğunu söyledi.

Pedersen, Şam'dan video konferans yoluyla katıldığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda, söz konusu anlaşmanın, Suriye'nin siyasi geçiş sürecinin başarısı açısından kritik önemde olduğunu ifade etti. Pedersen "Bu süreç ilerlemeli. Her iki tarafın da taviz vermesi gerekecek. Anlaşmanın tüm başlıklarında ilerleme sağlanması hem Suriye hem de bölge için istikrarın ön şartıdır" dedi.

BM temsilcisi, anlaşmaya taraf olan aktörler arasında komite görüşmelerinin sürdüğünü belirtirken, geçen ay sonu ve bu hafta Tişrin Barajı çevresindeki çatışmaların sürece zarar verme riski taşıdığını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran, PKK'nın Silahsızlanma Kararını Destekledi - Son Dakika

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