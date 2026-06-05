İran, Rusya ve Çin'den UAEA Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Rusya ve Çin'den UAEA Görüşmesi

05.06.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Rusya ve Çin temsilcileri UAEA Başkanı Grossi ile yaklaşan toplantının gündemini görüştü.

İran, Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki daimi temsilcilerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüştüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, Rusya ve Çin'in temsilcileri, sırasıyla Rıza Necefi, Li Song, Mihail Ulyanov, Ajansın yaklaşan yönetim kurulu toplantısının gündemini görüşmek üzere Viyana'da UAEA Başkanı Grossi ile ortak toplantı gerçekleştirdi.

Haberde, İran, Rusya ve Çin'in temsilcilerinin yönetim kurulu toplantısında gündeme gelmesi beklenen konuları gözden geçirdiği aktarıldı.

UAEA Yönetim Kurulu toplantısının 8 Haziran'da yapılması planlanıyor. UAEA'dan yapılan açıklamaya göre, toplantının gündeminde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve İran'la ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları konusu yer alıyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Rusya ve Çin'den UAEA Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Lal Saran’dan babası Sadettin Saran’a duygusal veda Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda
Bolu’da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 17:53:43. #7.12#
SON DAKİKA: İran, Rusya ve Çin'den UAEA Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.