İran: Rusya ve Çin'e Hürmüz'de Özel Muamele

30.05.2026 16:40
İran, Hürmüz Boğazı'nda Rusya ve Çin'in özel koşullardan yararlanacağını duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Rusya ile Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda özel muamele göreceğini ve elverişli koşullardan yararlanacağını söyledi.

Rus haber ajansı RİA'ya konuşan Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Boğazın İran için özel jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Azizi, "Hürmüz Boğazı, karasularımızın ve coğrafyamızın bir parçası. Bu nedenle İran, boğazla ilgili uygun gördüğü kararı alma hakkına sahip. Kimse bu hakkı sorgulayamaz." dedi.

Rusya ile Çin'in her zaman İran'ı desteklediğini dile getiren Azizi, "Çin ve Rusya dahil bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı konusunda özel muamele görecek ve elverişli koşullardan yararlanmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Azizi, zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması konusunun ABD ile müzakerelerde ele alınmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

