İran, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta balistik füze gönderdiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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İran, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta balistik füze gönderdiği iddialarını yalanladı

İran, Rusya\'ya Ukrayna\'daki savaşta balistik füze gönderdiği iddialarını yalanladı

İran, Reuters haber ajansının iddiasını reddederek, Rusya'ya balistik füze tedarik etmediğini belirtti. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, silah ticaretinden kaçınma kararının uluslararası hukuka ve BM Antlaşmasına bağlılığından kaynaklandığını ifade etti. ABD Beyaz Saray ise iddiayı teyit edemediklerini ancak olası bir tedarik durumunda uluslararası toplumun sert tepki göstereceğini söyledi.

24.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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İran, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullanmak üzere balistik füze gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Reuters haber ajansının "İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği" yönündeki iddiasına X sosyal medya platformu üzerinden cevap verdi.

Açıklamada, "Balistik füze satışlarına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama olmamasına rağmen İran ahlaki olarak Rusya-Ukrayna çatışması sırasında savaşı körüklememek için silah ticaretinden kaçınmakla yükümlüdür ve bu, İran'ın uluslararası hukuka ve BM Antlaşmasına bağlılığından kaynaklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Reuters'in isimleri açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı 21 Şubat'taki haberinde, İran'ın Rusya'ya yaklaşık 400 balistik füze tedarik ettiği öne sürülmüştü.

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu iddiayı teyit edemediklerini ancak İran'ın Rusya'ya olası balistik füze tedarikine "uluslararası toplumun tepkisinin hızlı ve sert olacağını" söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta balistik füze gönderdiği iddialarını yalanladı - Son Dakika

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