İran: Saldırılara Uyanıyoruz

07.03.2026 00:43
İran, Avrupa ülkelerini saldırılara katılmamaları konusunda uyardı, kartını daha sert oynayacağını belirtti.

ABD ve İsrail'in saldırısı altındaki İran'dan, Avrupa ülkelerine tehdit niteliğinde bir uyarı geldi.

"SALDIRILARA DAHİL OLAN MEŞRU HEDEF HALİNE GELİR"

Fransız televizyon kanalı France 24'e açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, Tahran yönetiminin Avrupa ülkelerini "İran'a yönelik bu saldırı savaşının bir parçası olmamak için dikkatli olmaları" için uyardığını belirtti. Tahtrevançi, "Herhangi bir ülke, İran'a yönelik saldırıda ABD ve İsrail'in yanında yer alırsa, onlar da İran'ın karşı saldırısı için meşru hedef haline gelecektir." ifadesini kullandı.

"ABD YÖNETİMİ BİZE DE DİPLOMASİYE DE İHANET ETTİ"

İranlı yetkililerin ABD ile iyi niyet çerçevesinde müzakereler yürüttüğünü ifade eden Tahtrevançi, "Cenevre'de yapılan son tur görüşmeler başarılıydı." değerlendirmesinde bulundu. Tahtrevançi, müzakerelerdeki olumlu havaya rağmen, 28 Şubat günü ABD ve İsrail'in İran'a karşı bir saldırılar başlattığını kaydederek, "Amerikalılara güvenmiyoruz, çünkü ABD yönetimi bize ihanet etti. Sadece bize değil, diplomasiye de ihanet etti." dedi.

İran'dan, saldırılara katılması durumunda Avrupa ülkelerinin 'meşru hedef haline geleceği' uyarısı

"BU SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK"

İran'ın kendisini savunduğunu söyleyen Tahtrevançi, "Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaş bize dayatıldı ve biz de yapabildiğimiz en iyi şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Halkımızı savunma sorumluluğumuz var." şeklinde konuştu.

IRAK'TAKİ KÜRT GRUPLARIN HEDEF ALINDIĞI DOĞRULADI

Tahtrevançi, bölgedeki askeri hareketlilik konusunda CIA ve Mossad'ın Irak'taki Kürt grupları silahlandırdığına dair raporlar ışığında, "Irak'taki bu grupların hedef alındığını" doğruladı. İran'ın bu saldırılarına ilişkin Tahtrevançi, "Egemenliğimizi korumak için ihtiyaç doğarsa, bunu kesinlikle yaparız." ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Avrupa, İsrail, İran, Son Dakika

