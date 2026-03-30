İran Saldırısında Kuveyt'te Elektrik Tesisine Hasar

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırısında bir elektrik santrali ve su arıtma tesisindeki hizmet binasının hasar gördüğünü, 1 çalışanın da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu hizmet binasının dün akşam Kuveyt'e yönelik İran saldırısında hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Hindistan vatandaşı bir çalışanın yaşamını yitirdiği, binada da ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Teknik ekipler ve acil durum birimlerinin olayın ardından derhal çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, acil durum planları çerçevesinde hadisenin etkilerinin giderilmesi ve işletme verimliliğinin sürdürülmesi için ilgili güvenlik birimleriyle eş güdüm halinde hareket edildiği ifade edildi.

Açıklamada, söylentilere itibar edilmemesi ve bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulunularak, elektrik ve su sisteminin güvenliği ve istikrarının en yüksek öncelik olduğu vurgulandı.