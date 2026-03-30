İran Saldırısında Kuveyt'te Elektrik Tesisine Hasar

30.03.2026 03:55
Kuveyt'te İran'ın saldırısında bir elektrik santrali hasar gördü, 1 çalışan hayatını kaybetti.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırısında bir elektrik santrali ve su arıtma tesisindeki hizmet binasının hasar gördüğünü, 1 çalışanın da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu hizmet binasının dün akşam Kuveyt'e yönelik İran saldırısında hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Hindistan vatandaşı bir çalışanın yaşamını yitirdiği, binada da ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Teknik ekipler ve acil durum birimlerinin olayın ardından derhal çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, acil durum planları çerçevesinde hadisenin etkilerinin giderilmesi ve işletme verimliliğinin sürdürülmesi için ilgili güvenlik birimleriyle eş güdüm halinde hareket edildiği ifade edildi.

Açıklamada, söylentilere itibar edilmemesi ve bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulunularak, elektrik ve su sisteminin güvenliği ve istikrarının en yüksek öncelik olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Muğla’da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Kapaklı’da 8 Şüpheli Tutuklandı Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı
CHP’li Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi

01:30
İsrail ateşle oynuyor Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
İsrail ateşle oynuyor! Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
00:20
Otel odasında gözaltına alınan CHP’li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
23:51
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
23:25
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar
İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
23:12
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
22:35
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
