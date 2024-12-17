İran, Şam Büyükelçiliğinin Açılışını Şartlara Bağladı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasının "güvenlik ve siyasi açıdan gerekli koşulların sağlanmasına" bağlı olduğunu belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

İran'ın Şam Büyükelçiliğinin ne zaman faaliyetine başlayacağına ilişkin soru üzerine Bekayi, " Suriye'deki gelişmeler ile Suriye'nin yeni yönetiminin olası kararlarını göz önünde bulundurarak, büyükelçiliğin gelecekteki durumu hakkında karar vereceğiz." dedi.

Büyükelçiliğin yeniden açılmasının bazı ön hazırlıkları gerektirdiğini dile getiren Bekayi, "Bunların başında büyükelçiliğin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması geliyor. Güvenlik ve siyasi açıdan gerekli koşullar sağlandığında bu adımı atacağız." şeklinde konuştu.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin yakında tekrar faaliyetine başlayacağını söylemiş, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesi sonrasında İran'ın Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerine son verdiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.