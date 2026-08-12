İran, Savaş Zararlarını Giderme İçin İşbirliği Yaptı

TAHRAN, 12 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen imza törenine katılan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 11 Ağustos 2026.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi salı günü başkent Tahran'da, Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında ülkenin savaşta zarar gören altyapısının yeniden inşasında işbirliğini öngören mutabakat zaptının imza törenine katıldı.

Erakçi törende yaptığı açıklamada, ülkenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamanın, ABD ve İsrail ile yaşanan 40 günlük savaş sırasında üstlendikleri en zorlu görevlerden biri olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)