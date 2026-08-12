İran, Savaş Zararlarını Giderme İçin İşbirliği Yaptı - Son Dakika
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İran, Savaş Zararlarını Giderme İçin İşbirliği Yaptı

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, altyapı yeniden inşası için Sağlık Bakanlığı ile mutabakat imzaladı.

TAHRAN, 12 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen imza törenine katılan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 11 Ağustos 2026.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi salı günü başkent Tahran'da, Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında ülkenin savaşta zarar gören altyapısının yeniden inşasında işbirliğini öngören mutabakat zaptının imza törenine katıldı.

Erakçi törende yaptığı açıklamada, ülkenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamanın, ABD ve İsrail ile yaşanan 40 günlük savaş sırasında üstlendikleri en zorlu görevlerden biri olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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