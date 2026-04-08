İran Savaşı'nda 40 Gün: ABD ve İsrail Saldırıları Sürerken İran Asimetrik Savaşla Direniyor

İran savaşında 40 gün geride kalırken ABD ve İsrail'in füze saldırıları yoğun bir şekilde sürüyor. 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşı başlatan ABD Başkanı Donald Trump, hızlı bir zafer umut ediyordu ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen geçişlere kapatarak enerji kartını oynaması ve Körfez ülkelerinde ABD üslerini hedef alan saldırıları, savaşı içinden çıkılamaz bir hale dönüştürdü. Trump'ın uzayan savaş karşısında sürekli değişen söylemi de durumun karmaşıklığını ortaya koyuyor.

ABD ve İsrail'in açıklamalarına göre İran'ın donanma ve hava kuvvetlerindeki konvansiyonel silah sistemleri, haftalar süren hava saldırılarıyla büyük ölçüde zayıflatıldı. Trump, İran'da 13 bin hedefin vurulduğunu belirtirken İsrail ordusu, İran hava savunma sistemlerinin yüzde 80'inin tahrip edildiğini açıkladı. Ancak tüm kayıplara rağmen İran rejimi, savunma stratejisini koordine edebiliyor ve tehlikeli misilleme saldırıları düzenleyebiliyor.

İran, asimetrik savaş yürütme konusunda ustalaşmış durumda. On yıllardır planlama yapan rejim, hızla ve düşük maliyetle üretilebilen yerli füze ve insansız hava araçlarını geliştirdi. Günümüzde bu asimetrik kapasite, saldırı İHA'ları, siber savaş ve vekil militan ağlarının iyi işleyen bir bileşimine dönüşmüş durumda. İran'ın Şahid tipi İHA'ları, maliyeti 20-50 bin dolar arasında değişen ve 2 bin kilometrelik menzile sahip araçlarla önemli bir tehdit oluşturuyor.

İran savaşta coğrafyayı da kullanarak avantaj sağlıyor. Dünya ham petrol nakliyatının beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol gücü, rejimin ayakta kalabilmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri. İran'ın İHA'lar, deniz mayınları ve sürat tekneleriyle petrol tankerlerini tehdit etmesi, ABD ve küresel ekonomi açısından ciddi bir sınama oluşturuyor.

ABD'de kara savaşına desteğin bulunmaması ve küresel piyasalardaki gerginlik, Trump'ı geri adım atmaya yönlendiriyor. İran uzmanları, mevcut üst düzey İranlı yetkililerin seleflerine kıyasla daha sertlik yanlısı olduklarına ve tırmanmayı göze almaya istekli göründüklerine işaret ediyor. Hızlı bir zafer veya Tahran'da hızlı bir rejim değişikliği olası görünmüyor, savaşın uzun ve karmaşık bir hal alması bekleniyor.