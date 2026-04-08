Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Savaşı'nda 40 Gün: ABD ve İsrail Saldırıları Sürerken İran Asimetrik Savaşla Direniyor

08.04.2026 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 40 gün süren savaşta, ABD ve İsrail'in füze saldırıları devam ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü ve asimetrik savaş stratejileri, durumu karmaşık bir hale getiriyor. Trump'ın savaşın uzaması üzerine geri adım atma sinyalleri, bölgedeki gerginliği artırıyor.

İran savaşında 40 gün geride kalırken ABD ve İsrail'in füze saldırıları yoğun bir şekilde sürüyor. 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşı başlatan ABD Başkanı Donald Trump, hızlı bir zafer umut ediyordu ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen geçişlere kapatarak enerji kartını oynaması ve Körfez ülkelerinde ABD üslerini hedef alan saldırıları, savaşı içinden çıkılamaz bir hale dönüştürdü. Trump'ın uzayan savaş karşısında sürekli değişen söylemi de durumun karmaşıklığını ortaya koyuyor.

ABD ve İsrail'in açıklamalarına göre İran'ın donanma ve hava kuvvetlerindeki konvansiyonel silah sistemleri, haftalar süren hava saldırılarıyla büyük ölçüde zayıflatıldı. Trump, İran'da 13 bin hedefin vurulduğunu belirtirken İsrail ordusu, İran hava savunma sistemlerinin yüzde 80'inin tahrip edildiğini açıkladı. Ancak tüm kayıplara rağmen İran rejimi, savunma stratejisini koordine edebiliyor ve tehlikeli misilleme saldırıları düzenleyebiliyor.

İran, asimetrik savaş yürütme konusunda ustalaşmış durumda. On yıllardır planlama yapan rejim, hızla ve düşük maliyetle üretilebilen yerli füze ve insansız hava araçlarını geliştirdi. Günümüzde bu asimetrik kapasite, saldırı İHA'ları, siber savaş ve vekil militan ağlarının iyi işleyen bir bileşimine dönüşmüş durumda. İran'ın Şahid tipi İHA'ları, maliyeti 20-50 bin dolar arasında değişen ve 2 bin kilometrelik menzile sahip araçlarla önemli bir tehdit oluşturuyor.

İran savaşta coğrafyayı da kullanarak avantaj sağlıyor. Dünya ham petrol nakliyatının beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol gücü, rejimin ayakta kalabilmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri. İran'ın İHA'lar, deniz mayınları ve sürat tekneleriyle petrol tankerlerini tehdit etmesi, ABD ve küresel ekonomi açısından ciddi bir sınama oluşturuyor.

ABD'de kara savaşına desteğin bulunmaması ve küresel piyasalardaki gerginlik, Trump'ı geri adım atmaya yönlendiriyor. İran uzmanları, mevcut üst düzey İranlı yetkililerin seleflerine kıyasla daha sertlik yanlısı olduklarına ve tırmanmayı göze almaya istekli göründüklerine işaret ediyor. Hızlı bir zafer veya Tahran'da hızlı bir rejim değişikliği olası görünmüyor, savaşın uzun ve karmaşık bir hal alması bekleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 00:53:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.