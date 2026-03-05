İran Savaşı ve Göç Endişeleri - Son Dakika
İran Savaşı ve Göç Endişeleri

05.03.2026 19:51
AB, İran savaşının Avrupa'ya göç dalgası başlatmayacağına inanıyor, Türkiye ile iş birliği vurgulandı.

İran savaşı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatabilir mi? Ankara ile iş birliğine güvenen AB Komisyonu, böyle bir hareket beklemiyor.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İran savaşının, Avrupa'ya yönelik yeni bir göç dalgasını tetikleyeceğine dair endişelere katılmadığını bildirdi.

Bild gazetesinin konuya dair sorularını yanıtlayan AB Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, "Pazartesi günü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir telefon görüşmesi yapma fırsatım oldu. O bana İran sınırını kapattığını ve diğer yandan Avrupa Birliği ile Türkiye arasında iyi bir iş birliği olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.

Avusturyalı siyasetçi ayrıca, gerek AB'nin gerekse Türkiye'nin bu iş birliğini korumak ve daha da güçlendirmek niyetinde olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi: Sınır kapılarında hareketlilik yok

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Çarşamba günü Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği buluşmada, İran savaşının Türkiye'ye etkileri ve olası bir göç dalgası konusunda, Bakanlığının koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştiridklerini aktardı.

İçişleri Bakanlığı'nın İran sınırındaki Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu dile getiren Çiftçi, sınır kapılarında şu ana kadar olağan üstü bir hareketlilik tespit edilmediğini bildirdi.

Bakanlığın verilerine göre Türkiye-İran sınır kapılarından geçiş yapan kişi sayısı şu şekilde kayıt altına alındı:

1 Mart Pazar: bin 224 giriş, bin 591 çıkış; 2 Mart Pazartesi: bin 754 giriş, bin 938 çıkış; 3 Mart Salı: 2 bin 32 giriş, bin 966 çıkış.

Bu arada İran'ın kendi vatandaşlarınının ülke çıkışına şu an izin vermediği, ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının sınırdan geçiş yapabildiği bildirildi.

KNA,DW/ ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye, Güncel, Avrupa, İran, Son Dakika

