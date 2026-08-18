İran: Savaşın Kesin Sona Ermesi Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: Savaşın Kesin Sona Ermesi Hedefi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, geçici ateşkes yerine savaşın tamamen sona ermesini istediklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yaşanan savaş sırasındaki diplomasi sürecinde Tahran'ın geçici bir "ateşkes" yerine "savaşın tamamen sona ermesini" hedeflediğini söyledi.

İran basınında yayımlanan bir röportajında son gelişmeleri değerlendiren Erakçi, İran'ın savaş sırasında ateşkes arayışında olmadığını belirterek, "Son savaşta 'ateşkes' arayışında değildik, aksine 'savaşa kesin bir son' istedik." dedi.

İranlı bakan, geçici ateşkeslerin yeni çatışmaların önünü açacağını savunarak, "Geçici ateşkesler savaşın tekrarıdır, İran savaşa kesin bir son vermeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik düzenine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erakçi, "Bölgedeki yeni güvenlik yaklaşımı, ortak güvenlik ve ekonomik dengesizliklerin giderilmesine dayanmalıdır." dedi.

Erakçi, Basra Körfezi'nde kalıcı barışın kapsamlı bölgesel işbirliği olmadan mümkün olmayacağını belirtti.

"Katar ile ilişkiler çok olumlu bir aşamada"

Katar ve Pakistan'ın arabulucuk rolüne işaret eden Erakçi, "Katar ve Pakistan, İran ve Washington arasında etkili bir arabuluculuk rolü oynadı ve şu anda Tahran ile Doha arasındaki ilişkiler çok olumlu bir aşamada." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve diplomatik diyaloğun güçlendirilmesi konusunda aktif rol oynadığını ifade etti.

Pezeşkiyan'ın bölgesel seyahatlerine işaret eden Erakçi, bu seyahatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesinde kayda değer bir etki yarattığını söyledi.

Erakçi, Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini tamamen değiştirdiğini??????? ve yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Erakçi, Pezeşkiyan'ın dış politika yaklaşımına ilişkin, "Diyalog ve diplomasinin kazanımları siyasi gerilim ve çatışmanın çok ötesine geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Savaşın Kesin Sona Ermesi Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Bursa’da trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti Bursa'da trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep’te otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı Gaziantep'te otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı Kayıtlar 24-28 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı

23:52
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı Şampiyonlar Ligi bileti Fransa’ya kaldı
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
23:22
ABD harekete geçti İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
22:29
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
22:04
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
20:22
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı
Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
19:49
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 00:17:42. #7.12#
SON DAKİKA: İran: Savaşın Kesin Sona Ermesi Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.