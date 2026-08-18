İran: Savaşın Kesin Sona Ermesi Hedefi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yaşanan savaş sırasındaki diplomasi sürecinde Tahran'ın geçici bir "ateşkes" yerine "savaşın tamamen sona ermesini" hedeflediğini söyledi.

İran basınında yayımlanan bir röportajında son gelişmeleri değerlendiren Erakçi, İran'ın savaş sırasında ateşkes arayışında olmadığını belirterek, "Son savaşta 'ateşkes' arayışında değildik, aksine 'savaşa kesin bir son' istedik." dedi.

İranlı bakan, geçici ateşkeslerin yeni çatışmaların önünü açacağını savunarak, "Geçici ateşkesler savaşın tekrarıdır, İran savaşa kesin bir son vermeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik düzenine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erakçi, "Bölgedeki yeni güvenlik yaklaşımı, ortak güvenlik ve ekonomik dengesizliklerin giderilmesine dayanmalıdır." dedi.

Erakçi, Basra Körfezi'nde kalıcı barışın kapsamlı bölgesel işbirliği olmadan mümkün olmayacağını belirtti.

"Katar ile ilişkiler çok olumlu bir aşamada"

Katar ve Pakistan'ın arabulucuk rolüne işaret eden Erakçi, "Katar ve Pakistan, İran ve Washington arasında etkili bir arabuluculuk rolü oynadı ve şu anda Tahran ile Doha arasındaki ilişkiler çok olumlu bir aşamada." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve diplomatik diyaloğun güçlendirilmesi konusunda aktif rol oynadığını ifade etti.

Pezeşkiyan'ın bölgesel seyahatlerine işaret eden Erakçi, bu seyahatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesinde kayda değer bir etki yarattığını söyledi.

Erakçi, Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini tamamen değiştirdiğini??????? ve yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Erakçi, Pezeşkiyan'ın dış politika yaklaşımına ilişkin, "Diyalog ve diplomasinin kazanımları siyasi gerilim ve çatışmanın çok ötesine geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.