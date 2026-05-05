İran Savaşın Sona Ermesi İçin Odaklanıyor

05.05.2026 18:27
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, savaşı sona erdirmeye odaklandıklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Şu anda kararımız, savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır." dedi.

Bekayi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önceki tecrübelere dayanarak, üzerinde anlaşmaya varılamayan karmaşık konularla vakit kaybetmek istemediklerini belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kararımız, savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır. Çünkü bu durum hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır."

"İran'ın Körfez'deki ülkelere karşı herhangi bir düşmanlığı yok"

ABD'nin bölgedeki askeri varlığının güvensizlik oluşturduğuna ve bu durumun ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri de tehlikeye attığına işaret eden Bekayi, "İran'ın Fars (Basra) Körfezi'nin güneyindeki ülkelere karşı herhangi bir düşmanlığı yok." dedi.

İranlı sözcü, Basra Körfezi'ne komşu devletlerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bekayi ayrıca İran halkının hiçbir zaman baskıya boyun eğmeyeceğini ve teslim olmayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

