İran Sivil Uçuşları Dört Aşamada Yeniden Başlatıyor

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkede sivil uçuşların dört aşamalı olarak yeniden başlatılacağını açıkladı.

İran basınına göre, Sivil Havacılık Kurumu, ülkedeki uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

Planlamaya göre ilk aşamada aktarmalı uçuşlara izin verilecek. İkinci aşamada ülkenin doğusundaki havalimanlarından yapılacak seferler başlayacak. Üçüncü aşamada ise başkent Tahran'da bulunan ABD-İsrail saldırılarında büyük hasar gören Mehrabad ve İmam Humeyni havalimanları yeniden kullanılacak. Son aşamada ise ülkenin batı bölgelerindeki havalimanları faaliyete geçecek.

Öte yandan İran'da uçak bileti satışlarının durdurulduğu, ikinci bir duyuruya kadar bilet satış işlemlerinin yapılamayacağı belirtildi.