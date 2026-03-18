İran, Tahran Semalarında 2 İsrail SİHA'sını Düşürdü

İran ordusu, Tahran semalarında İsrail'e ait 2 Hermes silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, düşürülen İHA ve SİHA'lara ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamaya göre, akşam saatlerinde Tahran semalarında 2 Hermes SİHA hava savunma sistemlerince düşürüldü.
Şimdiye kadar düşürülen İHA/SİHA sayısının 123'e yükseldiği aktarıldı.
