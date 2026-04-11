İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
11.04.2026 16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
Müzakereler devam ederken İran ordusu Pakistan'daki İran heyetine bir ABD donanma gemisinin Fujairah Limanı'ndan Hürmüz Boğazı'na doğru hareket ettiği bilgisini verdi. Pakistanlı arabuluculara durumu ileten İran heyeti, geminin devam etmesi durumunda 30 dakika içinde vurulacağını iletti. Tehditlerin ardından hareket etmeyi durduran ABD destroyeri, Hürmüz Boğazı'ndan geri dönmeye başladı. ABD ise "Hürmüz'ü geçtik" iddiasında bulunuyor.

Pakistan'da İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik görüşmeler sırasında bölgede askeri hareketlilik yaşandı.

Fars Haber Ajansı'nda göre; İran ordusu, Fujairah Limanı’ndan ayrılarak Hürmüz Boğazı’na doğru ilerleyen bir ABD donanma gemisini tespit ettiğini Pakistanlı heyete bildirdi. Durumun ciddiyetini Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla ileten İran tarafı, geminin rotasını değiştirmemesi halinde 30 dakika içerisinde vurulacağı ihtarında bulundu.

TEHDİDİN ARDINDAN GEMİ GERİ DÖNDÜ

Yapılan sert uyarının ardından bölgede gerilim en üst seviyeye çıkarken, ABD destroyeri ilerleyişini durdurdu. Kısa bir bekleyişin ardından rotasını çeviren geminin Hürmüz Boğazı'na girmekten vazgeçerek geri dönmeye başladığı rapor edildi. Yaşanan bu olay, bölgedeki müzakerelerin gölgesinde askeri bir çatışmanın eşiğinden dönüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'DEN "HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇTİK" İDDİASI

Axios haber sitesi ise, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini yazdı. Amerikalı yetkililere dayandırılan habere göre; ABD donanmasına ait birkaç gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Söz konusu geçiş, İran ile koordineli yapılmadı.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

