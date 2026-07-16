İran, Trump'ın ABD Vatandaşının Serbest Bırakıldığı İddiasını Yalanladı

İran Yargı Erki, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da gözaltındaki bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığı" yönündeki açıklamasını yalanladı.

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yer alan açıklamada, Trump'ın sözünü ettiği özelliklere sahip ya da başka herhangi bir ABD vatandaşının İran cezaevlerinden serbest bırakılmadığı veya herhangi bir tutuklu takasının gerçekleşmediği belirtildi.

Açıklamada, Trump'ın sosyal medya hesabından 2024 yılında gözaltına alındığını öne sürdüğü bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurduğu hatırlatılarak, bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, 'Uykucu' Joe Biden'ın başkanlığı döneminde, Aralık 2024'te haksız yere tutuklanan bir Amerikan vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdi. Kendisi şu an sağ salim İran'ın dışında ve durumu iyi. ABD, İran'ın bu iyi niyet gösterisini takdir etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.