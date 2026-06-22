İran UAEA ile Taahhütlerine Devam Edecek

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile olan ilişkilere, denetim anlaşmaları kapsamındaki taahhütler doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Bekayi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran tarafının UAEA müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığına ve UAEA'nın İran'da denetimlere başlayacağı yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

İranlı yetkili, ülkesinin, UAEA ile olan ilişkilerin denetim anlaşmaları kapsamındaki taahhütler ile İran Meclisi ve İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Bekayi daha önce yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali gibi daha önce denetimlerin sürdüğü tesislerde UAEA denetimlerinin devam edeceğini, ancak ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle UAEA'nın erişiminin kesildiği diğer tesislerdeki denetimlerin ise müzakerelerin seyrine ve sonuçlarına bağlı olacağını söylemişti.???????