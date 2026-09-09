İran, UAEA kararına tepki gösterdi, Nükleer dosyanın BMGK'ya sevkini 'kurgu' olarak niteledi - Son Dakika
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İran, UAEA kararına tepki gösterdi, Nükleer dosyanın BMGK'ya sevkini 'kurgu' olarak niteledi

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, UAEA Yönetim Kurulu'nun İran'ın nükleer dosyasının BMGK'ya sevk edilmesini öngören kararını 'kurgu' olarak değerlendirdi. Garibabadi, ABD-İsrail saldırılarının doğrulama sürecini bozduğunu ve bu durumun karar için bahane yapıldığını savundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran'ın nükleer dosyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sevk edilmesini öngören kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın UAEA gözetimindeki nükleer tesislerine ABD- İsrail saldırılarının UAEA'nın talep ettiği denetim ve doğrulama sürecini sekteye uğrattığını belirtti.

Garibabadi, "İran'ın güvence altındaki nükleer tesislerine saldırıyorlar, normal doğrulama sürecini bozuyorlar ve sonra aynı bozulmayı UAEA Yönetim Kurulu'nda karar çıkarmak için bahane olarak kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yaklaşımı "kurgu" olarak nitelendiren Garibabadi, "Bu kurgularla ne kendi politikalarınızın ve eylemlerinizin başarısızlığını telafi edebilirsiniz ne de Güvenlik Konseyi'nde bir sonuç elde edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin "gerekli bilgi ve erişimi sağlamadığı" gerekçesiyle ülkenin nükleer dosyasının BMGK ve BM Genel Kuruluna sevk edilmesini öngören kararı kabul etmişti.

İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından sunulan karar tasarısı, İran'ın, nükleer raporlama yükümlülüklerine uymadığı iddiasıyla 20 yıl sonra ilk kez BMGK'ya sevk edilmesi anlamına geliyor.

Karar büyük ölçüde sembolik olarak değerlendiriliyor çünkü İran'ın müttefikleri ve karara ret oyu veren 3 ülkeden 2'si Çin ve Rusya, Tahran'a karşı herhangi bir yaptırımı BMGK'da veto etme yetkisine sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, UAEA kararına tepki gösterdi, Nükleer dosyanın BMGK'ya sevkini 'kurgu' olarak niteledi - Son Dakika

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