İran, Ukrayna'nın İHA eğitimi iddialarını yalanladı - Son Dakika
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İran, Ukrayna'nın İHA eğitimi iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin İranlı bir askeri yetkilinin Rus güçlerine İHA eğitimi vermek için Ukrayna'da bulunduğu iddiasını temelsiz olarak nitelendirdi. İran, Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna Güvenlik Servisi ise İranlı general hakkında dava açtıklarını duyurdu.

31.08.2024 00:16
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İran, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin, İranlı bir askeri yetkilinin Rus güçlerine insansız hava araçları (İHA) eğitimi vermek için Ukrayna topraklarında bulunduğuna dair iddiasını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Rus güçlerine eğitim vermek amacıyla İranlı askeri yetkilinin Ukrayna'da bulunduğu iddiasını "temelsiz" olarak nitelendirdi.

İran'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğine inandığını belirten Kenani, "Bu tür asılsız iddialar belirli siyasi amaç ve saiklerle ileri sürülüyor. Bu tür suçlamalar İran'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin ilkeli yaklaşımına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral Abbas Musa Şerifi Mollaserayi'nin, Rus güçlerine eğitim vermek üzere 2022'de Kırım'a beraberinde bir grup İHA eğitmeni ile geldiğini iddia etmişti.

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'ya karşı savaşta yardım ettiği iddiasıyla İranlı general hakkında dava açtıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Ukrayna'nın İHA eğitimi iddialarını yalanladı - Son Dakika

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