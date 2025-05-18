İran, Umman ve Katar'dan Üçlü Görüşme

İran, Umman ve Katar Dışişleri Bakanları Tahran'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Tahran Diyalog Forumu'nun oturum aralarında düzenlenen görüşmede, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani üçlü görüşme yaptı.

Erakçi, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, "İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin bir sonraki turunun yakın zamanda planlanması muhtemel." dedi.

İranlı bakan ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediğinin aksine ABD'den henüz yazılı anlaşma teklifi almadıklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığına ait Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Tahran Diyalog Forumu'na 53 ülkeden bakan, bakan yardımcısı ve diplomatlar katılıyor.

İki gün sürecek etkinliğe Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü katıldı.