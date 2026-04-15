İran, Uranyum Zenginleştirme Hakkını Savundu
İran, Uranyum Zenginleştirme Hakkını Savundu

15.04.2026 17:13
İran, uranyum zenginleştirme hakkının tartışılamaz olduğunu ve seviyesinin müzakereye açık olduğunu belirtti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Tahran'ın uranyum zenginleştirme hakkının "tartışılamaz", bu zenginleştirmenin seviyesinin ise "müzakereye açık" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tahran'ın sivil nükleer enerji elde etme hakkının "baskı ya da savaş yoluyla elinden alınamayacağını" söyledi. Bekayi ayrıca, "Uranyum zenginleştirmenin seviyesi ve türü konusunun her zaman müzakereye açık olduğunu söyledik ve İran'ın, ihtiyaçlarına uygun şekilde zenginleştirmeye devam etme hakkına sahip olduğunu vurguladık" diyerek bu hakkın "tartışılamaz" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Bekayi, hafta sonu yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD ile Pakistan aracılığıyla iletişimin sürdüğünü açıkladı. "Pazar günü İran heyetinin Tahran'a dönmesinden bu yana Pakistan üzerinden birçok mesaj alışverişi yapıldı" diyen Bekayi, İslamabad'da yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde bugün, Pakistan'dan bir heyeti ağırlamalarının "çok muhtemel" olduğunu da bildirdi.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Uranyum Zenginleştirme Hakkını Savundu - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:35:24.
SON DAKİKA: İran, Uranyum Zenginleştirme Hakkını Savundu - Son Dakika
