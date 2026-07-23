İran, Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD askeri üslerine yönelik saldırılar düzenlediğini ve çeşitli hava savunma sistemleri ile askeri tesisleri vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak düzenlenen saldırılarda, Ürdün'de ABD'ye ait THAAD füze savunma sistemine ait bir radarın imha edildiği iddia edildi.

Bir Patriot hava savunma sistemi ile C-RAM radarının da hedef alınarak imha edildiği öne sürülen açıklamada, üssün yakıt depoları ile helikopter ekipmanlarının bulunduğu bir deponun ve helikopter bakım hangarının ateşe verildiği belirtildi.