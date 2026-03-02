İran, Uzun Savaşa Hazırlanıyor

(ANKARA) - İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD'den farklı olarak "uzun bir savaşa hazırlandığını" ifade etti.

İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın son 300 yılda hiçbir savaşı başlatmadığını belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca savunma amacıyla harekete geçtiğini kaydetti.

Laricani, "Ne pahasına olursa olsun kendimizi ve altı bin yıllık medeniyetimizi kararlılıkla savunacağız" açıklamasını yaptı.

İran'ın ABD'den farklı olarak "uzun bir savaşa hazırlandığını" açıklayan Laricani, ABD ve İsrail'in "yanlış hesaplarının bedelini ödeyeceğini" ifade etti.