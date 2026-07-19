İran ve ABD Arasındaki Savaş Tırmanıyor

ABD ordusu, üst üste sekizinci gece İran'ı vurdu. İran ise misilleme olarak Kuveyt'te bulunan iki Amerikan üssüne saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik hava saldırılarına devam etti. ABD ordusundan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen saldırıların "iki ABD askerinin ölümünün intikamı" niteliği de taşıdığı ifade edildi. Ürdün'deki bir ABD üssünde görev yapan söz konusu askerlerin, Cuma günü İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını pürskürtmeye çalışırken hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, saldırıların bir diğer amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişini tehdit etme kapasitesini zayıflatmak olduğu aktarıldı.

Ürdün'de hayatını kaybeden iki askerle birlikte, savaşın başladığı Şubat ayı sonundan bu yana ölen ABD askerlerinin sayısı 16'ya yükseldi.

ABD güçlerinin, gece boyunca devam eden operasyonu, Haziran ayında, üzerinde anlaşmaya varılan ateşkesin bozulmasının ardından, İran'a yönelik aralıksız sekizinci gece saldırısı oldu. ABD'nin bölgedeki komutanlığı, saldırılarda İran ordusuna ait sahil gözetleme ve hava savunma tesislerinin vurulduğu belirtildi.

Tahran: Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk

İran ordusu ise, Pazar sabahı erken saatlerde Kuveyt'teki ABD üslerine saldırılarda bulunarak ABD'ye karşılık verildiğini açıkladı.

İran devlet televizyonunun Pazar sabahı ordunun açıklamasına dayanarak aktardığı bilgilere göre Tahran, Kuveyt'teki El Adiri lojistik üssü ile Ali es-Salem hava üssündeki ABD ordusuna İHA'larla saldırı düzenledi. Her iki üs, daha önce de İran'ın ABD müttefiki Körfez ülkelerindeki hedeflerine yönelik saldırıları kapsamında defalarca hedef alınmıştı.

Bu arada İranlı kaynaklar, ABD saldırılarına dair bilgiler de paylaştı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Hürmüz Boğazı kıyısındaki Sirik kasabası yakınlarına bir ABD saldırısı gerçekleştiğini, ancak saldırının ardından yetkililerin ölü ya da yaralı bildirmediğini ve altyapıda da hasar oluşmadığını aktardı. Bir diğer İran haber ajansı Tasnim'e göre ABD ordusu ayrıca, Basra Körfezi ve Irak sınırı yakınlarındaki Şadgan kentinde bir hedefi vurdu.

İran'ın yeni lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ABD'nin bu tutumunun, Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeye yönelik ortak niyet beyanını imzalamasının "tamamen değersiz ve güvenilmez" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hamaney'in yazılı açıklamasında ABD'nin taahhütlerini tekrar tekrar ihlal ettiği vurgulandı. ABD'yi "daha yüksek bedeller ve daha fazla aşağılanma" ile tehdit eden Hamaney, ABD ile İsrail'in savaşı başlatan 28 Şubat tarihli ilk hava saldırılarında öldürülen babası Ali Hamaney'in yerine geçmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Birçok kaynak Mücteba Hamaney'in de bu saldırılarda yaralandığını öne sürüyor.

Reuters/ ET,SÖ