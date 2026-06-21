İran ve ABD Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
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İran ve ABD Görüşmeleri Başlıyor

İran ve ABD Görüşmeleri Başlıyor
21.06.2026 11:29
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile mutabakat zaptının uygulanmasını görüşmek için İsviçre'de.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilecek görüşme öncesinde, mutabakat zaptının uygulanma sürecine dair meseleleri İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile değerlendirdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına dair temaslar gerçekleştirmek üzere gittiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında mevkidaşı Cassis ile görüştü.

Haberde görüşmenin içeriğine ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi. ???????

İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında başlayacak.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetlerin görüşmelere katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve ABD Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika

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