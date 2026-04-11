İran ve ABD Görüşmeleri İslamabad'da Yeniden Başladı

11.04.2026 18:37
İran ve ABD, İslamabad'daki görüşmelerini yeniden başlattı, teknik heyet görüşmeleri devam ediyor.

İran basını, ABD ile İran arasında İslamabad'daki görüşmelerin kısa bir aradan sonra yeniden başladığını, bu süreçte teknik heyet görüşmelerinin de yapıldığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da sürdürülen görüşmeler kısa bir aranın ardından yeniden başladı.

Haberde, verilen kısa ara sırasında teknik heyet görüşmelerine ise devam edildiği kaydedildi.

ABD heyetine Vance, İran heyetine Kalibaf başkanlık ediyor

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelere, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.

Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katılıyor.

ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.

Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir, görüşmelere katılıyor.

Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

