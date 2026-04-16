İran ve ABD Görüşmelerine Pakistan Aracılığı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD ile yürütülen görüşmelerde İran müzakere heyetine de başkanlık eden Kalibaf, Tahran'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken Genelkurmay Başkanı Munir liderliğindeki Pakistanlı heyet, dün Tahran-Washington arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili istişarelerde bulunmak ve ABD'nin mesajını İran'a iletmek için Tahran'a gitmişti.

Pakistan heyeti, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılanmıştı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, üst düzey İranlı bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Tahran'ın, Munir başkanlığındaki heyet ile görüşmeden sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar vereceğini duyurmuştu.