İran ve ABD İslamabad'da Görüşüyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve ABD İslamabad'da Görüşüyor

İran ve ABD İslamabad\'da Görüşüyor
11.04.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile barış görüşmeleri için Pakistan'a geldi. Güvensizlikler sürüyor.

İSLAMABAD, 11 Nisan (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet, Ortadoğu'daki silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla ABD ile görüşmeler yapmak üzere cumartesi günü sabah saatlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Savaşan iki taraf arasındaki derin güvensizliğin, günün ilerleyen saatlerinde yapılması planlanan barış görüşmelerine de yansıması bekleniyor.

Kalibaf, İslamabad'a varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok kez ABD'nin ihanetleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Müzakereler sürerken ve İran tarafının iyi niyetine rağmen bir yıldan kısa süre içinde iki kez bize saldırdılar ve sayısız savaş suçu işlediler" dedi.

Tasnim Haber Ajansı, Kalibaf'ın, "İyi niyetliyiz, ancak ABD'ye güvenmiyoruz" şeklindeki ifadelerine yer verdi.

ABD tarafının gerçek bir anlaşma yapmaya ve İran halkının haklarını tanımaya hazır olması halinde, karşılarında anlaşmaya hazır bir İran bulacağını kaydeden Kalibaf, Washington'ın müzakereleri boş bir gösteri ve aldatma operasyonu olarak kullanmaya kalkışması halinde Tahran'ın kendi imkanlarına dayanarak İran halkının haklarını güvence altına almaya hazır olduğunu söyledi.

Görüşmeleri yürütecek ABD heyeti de aynı gün sabah saatlerinde İslamabad'a vardı. Başkan Yardımcısı JD Vance'ın başkanlığını üstlendiği heyette ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da yer alıyor.

ABD tarafı, İran'ın sunduğu "Lübnan'da ateşkes yapılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması" yönündeki ön koşulları kabul ederse, heyetler cumartesi öğleden sonra Serena Otel'de müzakerelere başlayacak.

Görüşme öncesinde JD Vance, İran'ı yaklaşan temaslarda Washington'ı "oyalamaması" konusunda uyararak, "Başkanı Trump'ın da söylediği gibi, İranlılar iyi niyetle müzakere etmeye istekliyse, biz de kesinlikle elimizi uzatmaya hazırız. Eğer bizi oyuna getirmeye çalışırlarsa, karşılarında kendilerini pek dinlemeyen bir müzakere ekibi bulacaklar" dedi.

Cuma günü ABD-İran görüşmeleri öncesinde İran'a yönelik baskıyı artıran Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanarak kısa vadeli "şantaj" yapmaktan başka "elinde kartı olmadığını" öne sürdü.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak bir süreliğine dünyaya şantaj yapmaktan başka kozlarının olmadığını fark etmiyor gibi görünüyor. Müzakere edebilsinler diye yaşamalarına izin verdiğimizi görmüyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Meclis Başkanı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:20:20. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.