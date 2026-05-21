İran ve ABD Müzakereleri İçin Tahran'da Görüşme
İran ve ABD Müzakereleri İçin Tahran'da Görüşme

İran ve ABD Müzakereleri İçin Tahran'da Görüşme
21.05.2026 11:24
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile ABD-İran müzakerelerini görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İran arasındaki müzakereler çerçevesinde Tahran'da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Nakvi Tahran'da bir araya geldi.

Pakistan'ın arabuluculuğunda devam eden ABD-İran müzakerelerinde mesaj alışverişini için Tahran'da bulunan Nakvi'nin görüşmesinin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Nakvi, çarşamba günü de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile görüşmüştü.

Diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi sürecinin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan ile Nakvi, Pakistan arabuluculuğunda devam eden İran-ABD görüşmelerinin son durumu hakkında istişarede bulunmuştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 16 Mayıs Cumartesi de Tahran'ı ziyaret eden Nakvi'nin pazar günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve ateşkesle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA

