İran ve ABD Müzakerelerinde Olumlu Gelişmeler

17.02.2026 18:03
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cenevre'deki müzakerelerde olumlu ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasında Cenevre'de yürütülen ikinci tur müzakerelerin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, bu turda önceki görüşmelere kıyasla "olumlu gelişmeler" yaşandığını söyledi. Arakçi, İran heyetinin ABD ile "temel ilkeler konusunda bir ön anlaşmaya vardığını" belirtti.

Cenevre'de İran ile ABD arasında Umman arabuluculuğunda gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından İran medyasına konuşan İran Dışişleri Bakanı ve müzakere heyeti başkanı Abbas Arakçi, bu aşamanın önceki tura kıyasla daha olumlu bir atmosferde geçtiğini ifade etti. Arakçi, tarafların "temel ilkeler çerçevesinde bir ön mutabakata" ulaştığını belirterek, sürecin belirli bir zemine oturmaya başladığı mesajını verdi.

Arakçi ayrıca "Bu, yakında bir anlaşmaya ulaşacağımız anlamına gelmiyor; ancak yol başladı" ifadelerini kullandı. Arakçi, her iki tarafın da üzerinde çalışması gereken bazı meselelerin bulunduğunu ve tarafların olası anlaşma metninin iki ayrı taslağı üzerinde çalışarak bunları karşılıklı olarak paylaşacağını da söyledi.

Arakçi, Washington ile gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerin yapıcı geçtiğini, teknik düzeyde iyi tartışmalar yapıldığını ve istişarelerin dünden başladığını ifade etti. Arakçi, ABD tarafıyla üçüncü tur müzakerelerin tarihinin ise henüz belirlenmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

