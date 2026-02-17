İran ve ABD Nükleer Müzakerelerde İlerleme Kaydetti - Son Dakika
İran ve ABD Nükleer Müzakerelerde İlerleme Kaydetti

17.02.2026 18:10
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile yapılan müzakerelerde olası bir anlaşma için mutabık kalındığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer müzakerelerde anlaşma yoluna girildiğini ve iki tarafın da muhtemel bir anlaşma metni üzerinde çalışması ve görüş alışverişinde bulunması konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Erakçi, ABD ile Cenevre'de yapılan müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Bu müzakere turunda oldukça ciddi konuların ele alındığını ancak özellikle teknik konularda daha yapıcı bir atmosfer oluştuğunu aktaran Erakçi, "Bundan sonra izleyeceğimiz yol ve muhtemel bir anlaşmanın metnine gireceğimiz bir dizi ilke üzerinde genel bir anlaşmaya vardık. İki tarafın olası bir anlaşmanın metinleri üzerinde çalışması, metinleri karşılıklı olarak paylaşması ve üçüncü tur görüşmeler için başka bir tarih belirlemesi konusunda mutabık kalındı." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte ne yapılması gerektiği konusunda daha net bir tablonun ortaya çıktığını söyleyen Erakçi, "Bu, hızlı bir şekilde anlaşmaya varabileceğimiz anlamına gelmiyor ancak en azından yola girilmiş oldu. Bunun en kısa sürede tamamlanmasını umuyoruz ve bunun için yeterli zaman ayırmaya hazırız ancak metin taslağı hazırlamaya gelince iş biraz daha zor ve detaylı hale geliyor. Son görüşmeye kıyasla iyi bir ilerleme kaydedildi ve şimdi önümüzde net bir yol var ki bence bu olumlu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

