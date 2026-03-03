İran ve Afganistan'dan ABD-İsrail'e Tepki - Son Dakika
İran ve Afganistan'dan ABD-İsrail'e Tepki

03.03.2026 06:32
İran ve Afganistan Dışişleri Bakanları, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı ve durumu değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Afganistanlı mevkidaşı Emir Han Muttaki, telefon görüşmesinde ABD- İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Afganistan Dışişleri Bakanı Muttaki ile telefonda görüştü.

Muttaki görüşmede, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına ve hükümetine taziye dileklerini iletti.

ABD ve İsrail'in İran'a askeri saldırılarını kınayan Muttaki, söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Erakçi ise taziye mesajı için teşekkür ederek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin son gelişmeler hakkında Afgan mevkidaşına bilgi verdi.

ABD-İsrail'in sivil yerleşim yerleri, hastaneler, okullar ve spor salonlarına saldırılar düzenlediğini belirten Erakçi, İran'ın saldırılara karşılık verme kararlılığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilim de ele alındı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Muttaki, Pakistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin son durumu aktarırken, Erakçi, Müslüman ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi temennisini dile getirdi.

Kaynak: AA

Afganistan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

