İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı - Son Dakika
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İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı

İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı

İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle taziyelerini ileterek dayanışma içinde olduklarını belirtti. Görüşmede, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinin yakın zamanda yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Muhbir ise bölgesel güvenliğin işbirliğiyle sağlanacağını ve yabancıların varlığının güvensizliğe yol açacağını savundu. Aliyev ise Azerbaycan'ın bölgesel işbirliği ve yabancıların varlığının önlenmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

05.06.2024 23:31
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İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Muhbir ile Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini ileten Aliyev, İran ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Reisi ile son görüşmesinde yaptığı istişareler ve iki ülke arasındaki anlaşmalara işaret eden Aliyev, görüşmede, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinin yakın zamanda yeniden açılması konusunda da anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ise Reisi ve beraberindeki yetkililerin ölümü nedeniyle Azerbaycan hükümetinin gösterdiği dayanışma için teşekkür ederek, İran halkının Azerbaycan ile kopmaz bağlara sahip olduğunu kaydetti.

Muhbir, Reisi ile Aliyev'in son görüşmesinde iki ülke arasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Bölgesel güvenliğin ancak bölge ülkelerinin işbirliğiyle sağlanacağını belirten Muhbir, yabancıların bölgedeki varlığının Kafkasya'da güvensizliğe yol açacağını savundu.

Aliyev de Azerbaycan'ın bölgesel işbirliği ve bölgede yabancıların varlığının önlenmesi konusunda kararlı olacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı - Son Dakika

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