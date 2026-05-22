İran ve BM'den Telefon Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ABD ile İran arasında devam eden görüşmeleri ele aldı.

İran hükümetinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Guterres telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki son durum ile Pakistan'ın arabuluculuğunda devam eden İran ve ABD arasındaki diplomatik gelişmeler ele alınarak ??ve fikir alışverişinde bulunuldu.