İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf, ikili ilişkiler ve uluslararası konuları ele aldı.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Erakçi, Cezayirli Dışişleri Bakanı Attaf ile telefonda görüştü.

Bakanlar görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde etkili ve koordineli bir uluslararası çabanın gerektiğine vurgu yaptı.