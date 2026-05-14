İran ve Çin'den Hürmüz Boğazı Anlaşması

14.05.2026 14:42
İran ve Çin, Hürmüz Boğazı'ndan Çin gemilerinin geçişi için mutabakat sağladı.

İran ile Çin makamlarının görüşmelerinin ardından dün gece itibariyle bazı Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tahran ile Pekin görüşmeleri sonucunda iki ülke Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başlaması konusunda mutabakata vardı.

Söz konusu kaynağa göre, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin'in Tahran Büyükelçisi'nin takibi sonrasında, "iki ülke arasındaki derin ilişkiler ve stratejik ortaklık temelinde" Çin gemilerinin geçişinin kolaylaştırılması için çalışmalar yürütüldü.

"İran'ın boğaz yönetimi protokolleri konusunda anlaşmaya varıldığı" belirtilen görüşmelerin ardından, Çin'in talep ettiği birkaç geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine karar verildiği ve geçişlerin dün gece itibariyle başladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

