İran ve Çin Stratejik Ortaklığı Geliştiriyor

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TAHRAN, 5 Aralık (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmek için daha fazla çaba gösterme taahhüdünde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Zhang, görüşme sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Pezeşkiyan'a içten selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Zhang, İran'ın önemli bölgesel ve uluslararası etkiye sahip olduğunu ve Çin için kilit önemde bir kapsamlı stratejik ortak olduğunu vurguladı. Ekim ayında Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS zirvesinde iki ülke cumhurbaşkanları arasında yapılan başarılı görüşmenin altını çizen Zhang, görüşmede iki liderin Çin-İran ilişkilerinin güçlendirilmesi için en üst düzey rehberlik sağlandığını belirtti.

İran'ın egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve meşru haklarını korumasına yönelik verdikleri güçlü desteği yineleyen Zhang, iki lider tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmeye ve Çin-İran ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli büyümesini teşvik etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Pezeşkiyan da Zhang'dan Cumhurbaşkanı Xi'ye en içten selamlarını iletmesini istedi. İran'ın Çin ile ilişkilerini geliştirme konusundaki güçlü kararlılığının altını çizen Pezeşkiyan, ikili ilişkilerin stratejik önemini vurguladı.

Pezeşkiyan, karşılıklı desteği sürdürmeye, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da büyümesini teşvik etmeye hazır olduklarını yineledi.

Zhang, çarşamba günü İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ile de görüştü. İki yetkili Çin-İran kapsamlı işbirliği planının uygulanmasına ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.