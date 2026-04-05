İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları Görüştü

05.04.2026 23:18
İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları, ABD-İsrail saldırılarını ve bölgesel durumu değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Jaishankar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri bakanları görüşmede, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'ın sanayi ve üretim altyapısı, "barışçıl ve güvenilir nükleer tesislerine" yönelik saldırıları ile ABD'li yetkililerin İran'ın enerji altyapısına yönelik tehditlerine değinerek, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri buna karşı tepki verme sorumluluğu konusunda uyardı.

İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin çıkarları ve güvenliğini savunma konusundaki iradesini vurgulayan Erakçi, ABD ve İsrail'in askeri saldırılarının sonuçlarının bölge ve dünyanın istikrarı ve güvenliği üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ise bölgede istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanması için gösterilen çabaların önemine vurgu yaparak, savaşın durdurulması için bölgesel ve uluslararası düzeyde devam eden çabalara ülkesinin desteğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hindistan, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

