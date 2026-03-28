İran ve Hizbullah'tan İsrail'e Misilleme
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e Misilleme

İran ve Hizbullah\'tan İsrail\'e Misilleme
28.03.2026 05:45
İran füzeleri ve Hizbullah roketleri, İsrail'in kuzeyini hedef aldı. Siri sirenler çaldı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde sirenler çalarken eş zamanlı olarak Hizbullah'ın Lübnan'dan ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde de sirenler devreye girdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri ve Hizbullah roketlerinin bazılarının boş alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet ya da yaralı bilgisi içeren bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

