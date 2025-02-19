İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.
Katar Emiri Şeyh Temim, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Pezeşkiyan ile Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti.
Son Dakika › Güncel › İran ve Katar Liderleri Tahran'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?