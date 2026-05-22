İran ve Katar Savaşın Sona Ermesi İçin Görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katarlı bir heyetin savaşın sona erdirilmesi ve gerilimin azaltılması çerçevesinde bugün Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğünü belirtti.

Devlet televizyonuna konuşan Bekayi, Katar'dan bir heyetin Tahran'a gelip gelmediğine ilişkin soruyu cevapladı.

Bekayi, "Katar'dan gelen heyet, bugün Bakan beyle (Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi) görüştü. Bugünlerde bölgeden ve bölge dışından birçok ülke savaşı sona erdirmeye ve tırmanan gerginliği önlemeye yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bu çabaları değerli bulduklarını belirten Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde "resmi arabuluculuk rolünün Pakistan'da olduğunu" vurguladı.