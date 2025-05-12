İran ve Özbekistan'dan İşbirliği Anlaşmaları - Son Dakika
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İran ve Özbekistan'dan İşbirliği Anlaşmaları

İran ile Özbekistan, ikili işbirliğini artırmak için dört mutabakat belgesi imzaladı.

12.05.2025 11:07
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TAHRAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- İran ile Özbekistan arasında ikili işbirliğini artırmaya yönelik dört mutabakat belgesi imzalandı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre belgeler, pazar günü İran'ın başkenti Tahran'da aralarında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ve konuk Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un da bulunduğu üst düzey yetkililerden oluşan iki ülke heyetlerinin toplantısında imzalandı.

Söz konusu dört belge, tercihli ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin hükümetler arası protokol, bitki karantinası ve korumasına ilişkin mutabakat zaptı, helal standardizasyonuna ilişkin mutabakat zaptı ve 2025-2027 yılları arasındaki ikili işbirliğine yönelik hükümetler arası yol haritasından oluşuyor.

Arif toplantıda Özbekistan'la ilişkilerini her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını, iki ülkenin "çok sayıdaki kültürel ve tarihi ortak alanını değerli varlıklar" olarak gördüklerini ve ekonomi, enerji, turizm, kültür, bilim ve ticaret alanlarında ve özel sektörler arasında ikili ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Aripov ise bölgedeki "yakın dost ve güvenilir ortakları" olan İran'la ikili ticaretin 2024 yılında 500 milyon ABD dolarına ulaştığını kaydetti.

Aripov iki ülke arasındaki işbirliğinin genişlemesinin, gelecek odaklı ve uzun vadeli bir planlamaya dayalı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, İran, Son Dakika

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