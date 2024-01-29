İran ve Pakistan Arasında Sınır Sorunu Yok

- İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran ve Pakistan hiçbir zaman sınır sorunu yaşamadı"

"İran ve Pakistan olarak terör örgütlerinin sınırlarda iki ülke ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyeceğiz"

İSLAMABAD - İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da, "İran ve Pakistan hiçbir zaman sınır sorunu yaşamadı. Biz dost ve kardeş ülke Pakistan'ın güvenliğini, İran İslam Cumhuriyeti'nin ve bölgenin güvenliği olarak görüyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Jalil Abbas Jilani ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Dışişleri Bakanı Jilani birçok konuda mutabakata vardıklarını söyleyerek, "İran ve Pakistan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her iki millet için de önemli olduğu konusunda hemfikir. Pakistan ve İran bu ruhla karar almış ve iki ülke arasındaki siyasi ve güvenlik ilişkilerini ve iş birliğini sürdürmeye kararlıdır. İki ülke, terörizmle mücadelede işbirliğine dayalı kolektif ve grup yaklaşımı benimseme konusunda mutabakata vardı. İki ülkenin egemenliğine saygı duymak, iki taraf arasındaki ortak işbirliğinin ilkelerinden biridir. Ekonomik konularda ve sınır bölgelerinde refahın arttırılması konusunda işbirliği yapma konusunda mutabakata vardık" dedi.

Toplantının iki ülke içinde önemli sonuçları olduğunu sözlerine ekleyen Jilani, "Öncelikle iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde üst düzey bir istişare mekanizması kurulması konusunda ortak sonuca vardık. Bu üst düzey mekanizma, iki ülke arasındaki ortak iş birliğinin izlenmesi amacıyla oluşturulacak. İki ülke arasındaki irtibat görevlilerinin bir an önce atanması için terörle mücadelede ortak işbirliğinin gerekliliği konusunda mutabakata vardık. İki ülke arasındaki sınır pazarlarını konuştuk. Yakın gelecekte yeni sınır pazarları da açılacak. Pakistan İran'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor. Geçtiğimiz 70 yıl boyunca iki ülke arasında her zaman istikrarlı ve tutarlı bir işbirliği olmuştur. İran ile Pakistan arasında irtibat kanalları hala aktif ve iki ülke arasında karşılıklı güveni tesis edebildik" dedi.

"İran ve Pakistan hiçbir zaman sınır sorunu yaşamadı"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise ortak basın toplantısında, "Dünyada çok az ülke İran ve Pakistan kadar kültürel, coğrafi ve tarihi ortaklığa sahiptir. İran ve Pakistan hiçbir zaman sınır sorunu yaşamadı. Biz dost ve kardeş ülke Pakistan'ın güvenliğini, İran İslam Cumhuriyeti'nin ve bölgenin güvenliği olarak görüyoruz. Her iki taraf da birbirinin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor" dedi.

Abdullahiyan, "İran ve Pakistan olarak terör örgütlerinin sınırlarda iki ülke ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyeceğiz. İran ve Pakistan sınır bölgelerindeki teröristlerin üçüncü ülkeler tarafından yönlendirildiğine şüphe yoktur. Tahran ve İslamabad'ın ortak iş birliği sayesinde, teröristlere iki ülkeyi hedef alma fırsatı vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Filistin halkına destek veren Pakistan hükümeti ve milletine teşekkürlerini dile getiren Abdullahiyan, "Tahran ile İslamabad arasındaki ilişkilerde kriz olmayacak. Farklı düzeylerde görüş alışverişinde bulunuyoruz, sınır bölgelerimizden birinde ortak pazar ve elektrik iletim merkezi kurulduğunu görüyorsunuz. Bu çok katmanlı işbirliği sayesinde son gerilimin hızla aşılması ve terörle mücadele alanında yeni bir yol haritasına ulaşılması memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar ile görüşmesi bekleniyor.