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İran ve Pakistan büyükelçileri görevlerine döndü - Son Dakika
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İran ve Pakistan büyükelçileri görevlerine döndü

İran ile Pakistan arasında geçen hafta yaşanan gerginlik sona erdi ve iki ülkenin büyükelçileri görevlerine geri döndü. İran'ın yeni İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, İslamabad'a giderek görevine başlarken, Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Müddesir Tipu da Tahran'a ulaştı. İki ülke arasındaki gerginlik, karşılıklı saldırılarla başlamış ve sivillerin ölümüne neden olmuştu. Ancak yapılan telefon görüşmeleri sonucunda büyükelçilerin görevlerine dönmesi kararlaştırıldı.

İran ve Pakistan büyükelçileri görevlerine döndü
27.01.2024 - 17:41,
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İran ile Pakistan'ın geçen hafta birbirlerinin topraklarındaki "terör gruplarını" hedef almasıyla ortaya çıkan gerginliğin giderildiği, iki ülke büyükelçilerinin yeniden görevlerine döndüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Müddesir Tipu dün Tahran'a ulaşırken, İran'ın yeni İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem de İslamabad'a giderek görevine başladı.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Pakistan'ın yeni Tahran Büyükelçisinin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye güven mektubunu sunduğunu duyurdu.

Cemşidi, görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi'nin, "Pakistan'ın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Kardeşçe ilişkilerimizin kökleri ortak medeniyet ve ortak inanca dayanmaktadır. Terörden yararlanan ABD'dir. Sınırlarımız tehdit değil fırsattır." ifadelerini kullandığını aktardı.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan da 18 Ocak'ta İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını duyurmuştu.

Taraflar birbirini kınarken, saldırılarda sivillerin öldüğünü, "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı. İki gün süren gerilim çok hızlı yatışırken, taraflardan yumuşama mesajları gelmişti.

Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları arasında yapılan telefon görüşmeleri sonrasında, iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak'a kadar görevlerine dönebileceklerine dair mutabakat sağlanırken, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin daveti üzerine İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 29 Ocak'ta Pakistan'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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