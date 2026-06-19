İran ve Pakistan'dan ABD-İran Mutabakatı Üzerine Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve Pakistan'dan ABD-İran Mutabakatı Üzerine Görüşme

19.06.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları, ABD-İran mutabakatını ve diplomatik süreci görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD-İran arasında sağlanan mutabakat hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve İshak Dar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşmede, ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılması hususundaki sorumluluğuna atıf yaparak, mutabakat zaptındaki maddelerin ihlal edilmesinin olası sonuçları hakkında uyarıda bulundu.

İshak Dar ise, yürütülen diplomatik süreci memnuniyetle karşıladıklarını ve nihai anlaşmaya dair umutlu olduklarını söyledi

Taraflar ayrıca, iki ülke konuları hakkında da görüş alışverişinde bulunarak, istişarelerin devam ettirilmesinin önemine değindi.???????

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Pakistan'dan ABD-İran Mutabakatı Üzerine Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu Karabük'te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu
Dört kişi tarafından öldüresiye darbedildi: Olay anı kameraya yansıdı Dört kişi tarafından öldüresiye darbedildi: Olay anı kameraya yansıdı
Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı
Ankara’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Lemina, iki çocuğunun annesi Neguesha ile 9 yıllık birliktelikten sonra evlendi Lemina, iki çocuğunun annesi Neguesha ile 9 yıllık birliktelikten sonra evlendi

18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
18:48
Vedat Muriqi’nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
Vedat Muriqi'nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
17:22
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 19:23:23. #7.13#
SON DAKİKA: İran ve Pakistan'dan ABD-İran Mutabakatı Üzerine Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.