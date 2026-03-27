İran ve Rusya'dan Saldırılara Tepki - Son Dakika
İran ve Rusya'dan Saldırılara Tepki

27.03.2026 20:54
Erakçi ve Lavrov, telefon görüşmesinde İran'a yönelik saldırıları ve bölgesel güvenliği ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, İran'a yönelik saldırılar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erakçi mevkidaşına, "bazı dost ve komşu ülkelerin savaşı durdurmak için çaba gösterdiğini" ancak, ABD-İsrail'in, ülkesindeki sivil bölgelere saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunlarının ABD ve İsrail'in saldırılarından kaynaklandığını söyleyen Erakçi, Boğaz'ın ABD- İsrail gemileri ve bu iki ülkeyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu, diğer ülkelere ait gemilerin ise İran ile koordinasyon içinde geçiş yaptığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise ABD- İsrail'in saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov ayrıca, ülkesinin, bölgedeki gerilimin azaltılması için görüşmelerin sürdürülmesine hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran ve Rusya'dan Saldırılara Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: İran ve Rusya'dan Saldırılara Tepki - Son Dakika
