İran ve Rusya'dan Stratejik Anlaşma - Son Dakika
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İran ve Rusya'dan Stratejik Anlaşma

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Putin ile Moskova'da görüşüp stratejik işbirliği anlaşmasını imzaladı.

17.01.2025 16:17
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Resmi ziyaretler çerçevesinde Moskova'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkentteki Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bakanlar ve İranlı yetkililerden oluşan heyetle Moskova'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü.

Görüşme öncesinde konuşan Pezeşkiyan, İran ile Rusya arasındaki ikili ve bölgesel ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Uzun yıllar üzerinde çalışılan Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması'nın bugün imzalanacağını belirten Pezeşkiyan, "Bu plan çerçevesinde, Rusya ile güvenlik, ekonomi, kültür ve ticaret alanlarındaki ilişkilerimizi güçlendirebileceğiz." diye konuştu.

Pezeşkiyan, ikili işbirliğinin önündeki olası tüm engellerin ortadan kaldırıldığını ifade ederek yaptıkları anlaşmaları hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Söz konusu anlaşmaların, İranlı ve Rus Bakanlar ve uzmanlar tarafından incelenip nihai şekline ulaştırıldığını ifade eden Pezeşkiyan, "İnşallah bugünkü görüşmede bu anlaşmalar her iki tarafça imzalanacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, bölge ülkelerinin bölgesel sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayarak "Dünyanın diğer ucundan gelip, bölgeyi karıştırmaya ve kendi politikalarını dayatmaya gerek yok. Şüphesiz, bu işbirlikleri (bölgesel işbirlikleri) onların planlarını bozacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı ile Putin'in görüşme sonrasında iki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması'nı imzalanması bekleniyor. Söz konusu anlaşmanın görüşmeleri yaklaşık 3 yıldır devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Rusya'dan Stratejik Anlaşma - Son Dakika

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