İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Suudi mevkidaşı Bin Ferhan telefonda görüştü.

İki bakan, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze, Batı Şeria ve Kızıldeniz'deki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarede bulundu.

İkili ilişkiler sürecinden duydukları memnuniyeti dile getiren taraflar, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine vurgu yaptı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların devam etmesinden duydukları endişeyi dile getiren Abdullahiyan ile Bin Ferhan, bu suçların sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve bölgeye barışın getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki hac ve umre uçuşlarında yaşanan aksaklıkları ele alan Abdullahiyan ile Bin Ferhan, Suudi teknik heyetin İran'a yapacağı ziyareti değerlendirdi.

Umre seferlerinin başlamasının hızlandırılması gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, Suudi Mevkidaşı Faysal Bin Ferhan'ın Tahran'a davet etti.